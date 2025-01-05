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Тикнизян: на 2025 год у меня банальные цели - выигрывать в каждом матче

Защитник столичного "Локомотива" Наир Тикнизян рассказал о целях на 2025 год.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Никогда не строю планы для себя. На предстоящий год у меня банальные цели - выигрывать каждый матч. Если получится, дай бог, завоевать трофей в составе "Локомотива" в 2025 году, - передает слова защитника Metaratings.ru.

Тикнизян выступает за "железнодорожников" с 2021 года. В этом сезоне футболист принял участие в 16 матчах РПЛ, в которых дважды поразил ворота соперников и один раз ассистировал партнеру. Трудовой договор Тикнизяна с "Локомотивом" рассчитан до 2026 года, трансферная стоимость игрока оценивается в шесть миллионов евро.

"Локомотив" в этом сезоне в 18 турах набрал 35 баллов и идет на пятой строчке в таблице РПЛ. 28 февраля московский клуб сыграет с махачкалинским "Динамо" в рамках 19-го тура РПЛ.

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