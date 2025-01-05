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Канчельскис: Дзюба мог бы поиграть в Европе, но у него все было отлично в "Зените"

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о карьере нападающего тольяттинского "Акрона" Артёмы Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
"Дзюба реализовал свой потенциал на сто процентов. Недосказанности Артем точно не оставил. У него достойная карьера, в которой было почти все. Наверное, мог бы несколько лет поиграть в Европе, но тогда у него было все отлично в "Зените", поэтому, думаю, так и не решился", - приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".

Артём Дзюба выступал в составе петербургского "Зенита" с июля 2015 г. до августа 2022 г. За это время форвард в составе сине-бело-голубых в общей сложности провёл 249 официальных матчей, в которых забил соперникам 108 голов и отдал партнерам 70 голевых передач. Вместе с командой Дзюба четырежды выигрывал чемпионат России по футболу.

В текущем сезоне 36-летний нападающий выступает в составе тольяттинского "Акрона".

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