Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
23:00
Ноттингем ФорестНе начат

Суперкубок Италии

Интер
22:00
МиланНе начат

Источник: "Ахмат" готов приобрести одного из лучших бомбардиров чемпионата Сербии

По информации СМИ, грозненский "Ахмат" заинтересован в трансфере центрального нападающего сербского клуба "Железничар Панцево" Лазара Романича.
Фото: ФК "Железничар Панцево"
Несмотря на то, что действующее соглашение форварда с клубом рассчитано на срок до 30 июня 2025 года, грозненцы желают оформить трансфер этой зимой.

Лазар Романич выступает за "Железничар Панцево" с июля 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 1,5 млн евро. В текущем сезоне он принял участие в 19 официальных матчах, в которых забил 9 голов (третье место в списке бомбардиров сербской СуперЛиги) и отдал 4 голевые передачи.

Источник: Leglbet

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится