Несмотря на то, что действующее соглашение форварда с клубом рассчитано на срок до 30 июня 2025 года, грозненцы желают оформить трансфер этой зимой.
Лазар Романич выступает за "Железничар Панцево" с июля 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 1,5 млн евро. В текущем сезоне он принял участие в 19 официальных матчах, в которых забил 9 голов (третье место в списке бомбардиров сербской СуперЛиги) и отдал 4 голевые передачи.
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Источник: "Ахмат" готов приобрести одного из лучших бомбардиров чемпионата Сербии
По информации СМИ, грозненский "Ахмат" заинтересован в трансфере центрального нападающего сербского клуба "Железничар Панцево" Лазара Романича.
Фото: ФК "Железничар Панцево"