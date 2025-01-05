"Мы привыкли, что не участвуем в еврокубках и международных турнирах. Чем дольше мы будем не участвовать в них, тем качественнее в России станет футбол. Конечно, Россия не вернётся на международную арену в следующем году", - приводит слова Овчинникова "Чемпионат".
Российские профессиональные клубы и сборные всех возрастов отстранены от участия в международных турнирах под эгидой таких международных организаций, как ФИФА и УЕФА. Решение об этом отстранении было принято в конце февраля 2022 года в связи с началом проведения на территории Украины СВО.
Овчинников: чем дольше нас не будет в еврокубках, тем качественнее в России станет футбол
Российский тренер Валерий Овчинников высказался про отстранение футбольных клубов и сборных из России от международных турниров.
Фото: ФК "Локомотив"