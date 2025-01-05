"В прошлом сезоне выделил бы Тюкавина. Но если говорить сейчас, то назову Угальде. Манфред – лучший футболист этой части сезона. Для меня он вне конкуренции", - приводит слова Реброва "Чемпионат".
Нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде в текущем сезоне принял участие в 22 официальных матчах, в которых ему удалось забить в ворота соперников 16 голов и отдать партнерам по команде 3 голевые передачи. На данный момент коста-риканский форвард с 15-ю забитыми голами возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата России.
"Он вне конкуренции". Артём Ребров назвал игрока "Спартака" лучшим футболистом РПЛ
Экс-вратарь и технический координатор московского "Спартака" Артём Ребров рассказал, кого считает лучшим на данный момент футболистом Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"