"Если выбирать худший из худших, которых очень много, - это трансфер Артема Шуманского в ЦСКА. Это хуже некуда. Человек не сыграл ни одного матча, а за него заплатили полтора миллиона. Он просто сидит в столице и смотрит фильм "Я шагаю по Москве". Было бы интересно посмотреть на него, если бы его выпустили, может, он на что-то способен", - приводит слова Селюка Odds.ru.
Артём Шуманский стал игроком московского ЦСКА в июне 2024 года, когда "армейцы" выкупили белорусского форварда у кипрского "Ариса" за 1,5 млн евро. Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано на срок до конца сезона-2028/29.
После перехода в составе своей новой команды нападающий принял участие в 3 официальных матчах (всего 12 игровых минут), в которых результативными действиями не отметился.Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 500 тыс. евро.
Селюк - о трансфере Шуманского в ЦСКА: хуже некуда. Он просто сидит в столице и смотрит фильм "Я шагаю по Москве"
Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал трансфер, который считает худшим в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ПФК ЦСКА