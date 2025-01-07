"Я спокоен. На эту тему можно будет говорить в следующем сезоне. В первой части сезона отметил бы своих новых партнеров по команде. Они много мне помогают в новом клубе", - приводит слова Веры ТАСС.
27-летний полузащитник Лукас Вера выступает в чемпионате России по футболу с июля 2022 года. Первые два сезона аргентинец выступал в составе футбольного клуба "Оренбург". А прошлым летом он был выкуплен подмосковными "Химками" за 1 млн евро. Действующий контракт между игроком и клубом рассчитан на срок до конца сезона-202526 с возможностью его продления на ещё один год.
Аргентинский футболист "Химок" Вера сообщил, что в следующем сезоне вернется к теме получении российского гражданства
Аргентинский полузащитник подмосковных "Химок" Лукас Вера высказался на тему получения российского гражданства.
Фото: ФК "Химки"