«Тюкавиным тоже постоянно интересуются? Интерес есть, но человек отдыхает, я не дергаю. Время от времени какие-то разговоры ведутся. Но зачем пыль на вентилятор пускать?», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».
Константин Тюкавин — воспитанник московского «Динамо». В текущем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, где забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Он занимает седьмую строчку в списке бомбардиров.
По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Тюкавина составляет 16 миллионов евро. Его контракт с командой действует до 30 июня 2028 года.
«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков за 18 игр. Отрыв от первого места составляет 4 очка.
Агент Тюкавина подтвердил интерес к игроку из-за рубежа
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о ситуации вокруг 22-летнего нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"