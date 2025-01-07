"К сожалению, он не действует на том уровне, как в прошлом сезоне. В этом чемпионате он играет немного хуже. Ему надо ещё работать и работать, прибавлять, чтобы поступило какое-то предложение. В этом сезоне Тюкавин не наиграл на предложение серьёзного европейского клуба", - заявил Радченко.
Константин Тюкавин записал на свой счет 7 забитых мячей в 18-ти матчах РПЛ в текущем сезоне. Также форвард отметился 3-мя результативными передачами за "Динамо". Ранее агент Тюкавина Алексей Сафонов заявил, что его клиентом интересуются европейские клубы.
Контракт Тюкавина с "Динамо" рассчитан до лета 2028-го года. По слухам, в договоре прописана сумма отступных для иностранных команд в размере 20-ти миллионов евро.
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Радченко: Тюкавин не наиграл на предложение серьёзного европейского клуба, он не на том уровне
Экс-футболист сборной России Дмитрий Радченко усомнился в шансах игрока "Динамо" Константина Тюкавина перебраться в Европу.
Фото: официальный сайт "Динамо"