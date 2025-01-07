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Гурцкая: Угальде гораздо слабее Тюкавина. У него есть чуйка, плюс Барко и Маркиньос, умеющие создать момент

Футбольный агент Тимур Гурцкая сравнил форварда "Динамо" Константина Тюкавина и нападающего "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Это нападающий гораздо ниже уровнем, чем Тюкавин. Угальде не умеет столько работы делать. Он обыгрывает не очень хорошо. У него средне поставленный удар. Есть сумасшедшая чуйка - добивание, оказаться в нужное время в нужном месте, что тоже очень сильно нужно нападающему. Посмотри, много своих голов он забил в касание. Он никого не обыграл, чтобы забить свой гол. У него есть эта чуйка, плюс есть Барко и Маркиньос, которые умеют делать все одной передачей", - заявил Гурцкая.

После 18-ти туров московские "Спартак" и "Динамо" занимают в турнирной таблице РПЛ, соответственно, 3-е и 4-е места. В активе красно-белых 37 очков, что на 2 меньше, чем у лидирующих "Краснодара" и "Зенита", "Динамо" набрало 35 очков, на 2 очка отстает от "Спартака" и на 4 - от лидеров чемпионской гонки.

Форвард красно-белых Манфред Угальде является лучшим бомбардиром чемпионата России. В 18-ти играх коста-риканец отличился 15 раз и еще 3 раза ассистировал партнерам. У ближайшего преследователя в бомбардирской гонке, Алексея Батракова из "Локомотива", 10 забитых мячей.

Лучший бомбардир "Динамо" Константин Тюкавин также принял участие во всех 18-ти матчах первой части РПЛ. На его счету 7 голов и 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает Тюкавина в 16 миллионов евро, Угальде - в 15 миллионов.

Источник: "РБ Спорт"

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