- У меня нет информации о предложении "Бандырмаспора" по трансферу Зе Турбо. Подтвердить ее я не могу. Если это сможет помочь развитию клуба и футболиста, мы готовы рассмотреть предложение. Должна быть двусторонняя история.
28-летний Зе Турбо, играющий на позиции центрального нападающего, выступает за "Пари НН" с лета 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. В текущем сезоне форвард забил два гола и отдал один голевой пас в 14 матчах РПЛ, а также отличился забитым мячом в 6 играх Кубка России. Transfermarkt оценивает футболиста сборной Гвинеи-Бисау в 500 тысяч евро.
Источник: "Чемпионат"
В "Пари НН" прокомментировали информацию о предложении "Бандырмаспора" по Зе Турбо
Спортивный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на слухи об интересе турецкого "Бандырмаспора" к нападающему Зе Турбо.
Фото: ФК "Пари НН"