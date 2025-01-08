Матчи Скрыть

Кубок Английской лиги

Новости
Тоттенхэм
23:00
ЛиверпульНе начат

Суперкубок Испании

Новости
Атлетик
22:00
БарселонаНе начат

В "Пари НН" прокомментировали информацию о предложении "Бандырмаспора" по Зе Турбо

Спортивный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на слухи об интересе турецкого "Бандырмаспора" к нападающему Зе Турбо.
Фото: ФК "Пари НН"
- У меня нет информации о предложении "Бандырмаспора" по трансферу Зе Турбо. Подтвердить ее я не могу. Если это сможет помочь развитию клуба и футболиста, мы готовы рассмотреть предложение. Должна быть двусторонняя история.

28-летний Зе Турбо, играющий на позиции центрального нападающего, выступает за "Пари НН" с лета 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. В текущем сезоне форвард забил два гола и отдал один голевой пас в 14 матчах РПЛ, а также отличился забитым мячом в 6 играх Кубка России. Transfermarkt оценивает футболиста сборной Гвинеи-Бисау в 500 тысяч евро.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится