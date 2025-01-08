"И качество игры, и динамика, и хорошее функциональное состояние футболистов говорят о том, что "Спартак" сейчас реальный претендент на чемпионство наравне с "Зенитом" и "Краснодаром". Думаю, что за зимний подготовительный этап "Спартак" может еще прибавить. Плоды работы Станковича заметны, игра "Спартака" при этом тренере улучшилась", - приводит слова Игнатьева "ВсеПроСпорт".
Московский "Спартак", который с мая 2024 года возглавляет сербский тренер Деян Станкович, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 11 раз победил, 4 раза сыграл вничью, 3 раза проиграл (разница мячей составляет 36:14). Тем самым, красно-белые набрали 37 очков, с которыми команда занимает третье место в турнирной таблице, отставая от "Краснодара" и петербургского "Зенита" на 2 очка.
В первом после зимней паузы туре "Спартак" 2 марта на своём поле сыграет с футбольным клубом "Оренбург".
Борис Игнатьев объяснил, почему"Спартак" сейчас является реальным претендентом на чемпионство в РПЛ
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о перспективах московского "Спартака" в борьбе за чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"