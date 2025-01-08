"Надеюсь, "Спартак" не совершит глобальных ошибок в зимнее трансферное окно. Будет важно не привезти ненужных игроков, чтобы не разладить коллектив, который начал побеждать. И, конечно, нужно сохранить игроков, которые вносят большой вклад в развитие команды, даже если играют не так часто", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Напомним, что 3-го января руководство московского "Спартака" объявило о назначении Франсиса Кахигао на пост спортивного директора. Ранее функционер работал в турецком "Галатасарае", лондонском "Арсенале" и сборной Чили.
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице.
Красно-белые сыграют с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Камоцци: надеюсь, "Спартак" не совершит глобальных ошибок в зимнее трансферное окно
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о трансферной политике красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"