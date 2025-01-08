"Думаю, что у Тавареша сейчас непростое положение. Тренер, который его приглашал в "Спартак", уже не работает. С момента ухода Абаскаля все изменилось. У него была очень серьезная травма, от которой он долго восстанавливался и когда приехал в "Спартак", еще не был готов. Думаю, он должен был остаться в России в другой команде, чтобы найти ритм и ему было легче", - цитирует Барбозу "СЭ".
Ранее ЛАСК, за который Томаш Тавареш выступает на правах аренды, сообщил, что собирается досрочно вернуть игрока в московский "Спартак".
В текущем сезоне Томаш Тавареш провел за ЛАСК во всех турнирах 4 матча и отметился 1-й голевой передачей. На счету защитника 22 матча в составе московского "Спартака", 1 забитый мяч и 1 результативная передача. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего португальца в 1 миллион евро.
осле 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице.
Барбоза: Тавареш должен был остаться в России в другой команде, чтобы найти ритм и ему было легче
Футбольный агент Пауло Барбоза высказался об игре защитника "Спартака" Томаша Тавареша.
Фото: ФК "Спартак"