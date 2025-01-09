"Если у "Динамо" есть предложение по Бальбуэне, клубу выгодно продать его зимой. Контракт заканчивается уже летом. Пора обновить оборону, если у селекции на примете есть футболисты такого же уровня. Бальбуэна — хороший игрок", - цитирует Терехина "Чемпионат".
В текущем сезоне Фабиан Бальбуэна провел за московское "Динамо" во всех турнирах 15 матчей и отметился 1-м забитым мячом и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего игрока в 2,8 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2025 года.
После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками в своем активе.
Терехин: "Динамо" выгодно продать Бальбуэна зимой - пора обновлять оборону
Бывший российский футболист Олег Терехин высказался о возможном уходе Фабиана Бальбуэна из "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"