Sport24: из-за заявлений президента Алиева в Азербайджане приостановили общение по матчу с Россией

По информации СМИ, общение между представителями Российского футбольного союза и Ассоциации футбольных федераций Азербайджана по поводу товарищеского матча в 2025 году приостановлено.

Фото: РФС





Сборные России и Азербайджана встречались друг с другом пять раз: трижды побеждали россияне - в марте 2009 г. (2:0), в октябре 2012 г. (1:0), в сентябре 2014 г. (4:0). В остальных двух случаях была зафиксирована ничья - в октябре 2009 г. (1:1) и в октябре 2013 г. (1:1).



В настоящее время "На одном из последних собраний УЕФА представители РФС и АФФА вели общение по поводу возможного товарищеского матча сборных России и Азербайджана весной-летом 2025 года. Из-за последних заявлений президента Азербайджана Алиева и напряженных отношений с Россией в АФФА на время свернули вопрос о возможном матче", — приводит слова нескольких неназванных источников Sport24 Сборные России и Азербайджана встречались друг с другом пять раз: трижды побеждали россияне - в марте 2009 г. (2:0), в октябре 2012 г. (1:0), в сентябре 2014 г. (4:0). В остальных двух случаях была зафиксирована ничья - в октябре 2009 г. (1:1) и в октябре 2013 г. (1:1).В настоящее время сборная России из-за отстранения ФИФА и УЕФА от участия в международных турнирах вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.