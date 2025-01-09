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Источник: "Пари НН" близок к подписанию защитника ЦСКА

По информации СМИ, нижегородский "Пари НН" продвинулся в переговорах по подписанию центрального защитника московского ЦСКА Ильи Агапова.
Фото: ПФК ЦСКА
Сообщается, что в услугах 23-летнего защитника заинтересован главный тренер волжан Виктор Гончаренко. Руководство футбольного клуба из Нижнего Новгорода предпринимает попытку оформить сделку как можно скорее для того, чтобы футболист с командой отправился на зимние сборы.

Действующее соглашение между Агаповым и ЦСКА рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего защитника в 1 млн евро. В текущем сезоне в составе "армейцев" он принял участие в 5 матчах Кубка России, в которых отметился одной результативной передачей.

Источник: Legalbet

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