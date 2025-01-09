Сообщается, что в услугах 23-летнего защитника заинтересован главный тренер волжан Виктор Гончаренко. Руководство футбольного клуба из Нижнего Новгорода предпринимает попытку оформить сделку как можно скорее для того, чтобы футболист с командой отправился на зимние сборы.
Действующее соглашение между Агаповым и ЦСКА рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего защитника в 1 млн евро. В текущем сезоне в составе "армейцев" он принял участие в 5 матчах Кубка России, в которых отметился одной результативной передачей.
Источник: Legalbet
Источник: "Пари НН" близок к подписанию защитника ЦСКА
По информации СМИ, нижегородский "Пари НН" продвинулся в переговорах по подписанию центрального защитника московского ЦСКА Ильи Агапова.
Фото: ПФК ЦСКА