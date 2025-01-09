"Если за Бителло дадут деньги, то его надо продавать. Если человек не хочет играть, то его надо отдавать и брать за него деньги. На эти деньги можно приобрести другого футболиста. Бителло — это не лидер "Динамо". Там вообще ровная команда, там нет явных лидеров, никого не выделить. Уход Бителло не будет потерей для "Динамо", другого возьмут", — приводит слова Гладилина Legalbet.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что бразильский полузащитник московского "Динамо" Бителло хочет покинуть команды, потому что на Украине продолжается проведение специальной военной операции. Более того, он уже договорился о переходе с бразильским клубом "Ботафого", но бело-голубые пока не соглашаются на трансфер.
Бителло выступает за "Динамо" с сентября 2023 года. В текущем сезоне хавбек принял участие в 21 матче, в котором забил 1 гол и отдал 10 голевых передач.
Гладилин: если Бителло не хочет играть за "Динамо", то его надо продавать. Он не лидер
Бывший тренер московского "Динамо" Валерий Гладилин прокомментировал информацию о возможном уходе из команды бразильского полузащитника бело-голубых Бителло.
Фото: ФК "Динамо" Москва