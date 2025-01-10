"Нужно приложить максимум усилий и сделать все, чтобы вылезти из этой ситуации. Если у нас получится, значит у нас есть характер, и мы сможем что-то показать. Мы не смирились с вылетом", - цитирует Малых "СЭ".
"Оренбург" набрал лишь восемь очков в 18 турах и завершил первую часть текущего розыгрыша российской Премьер-лиги на последнем 16-м месте в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей команду отделяет на данный момент шесть баллов. Первым соперником оренбуржцев после зимнего перерыва станет московский "Спартак". Матч в рамках 19-го тура пройдет в Москве 2 марта.
Защитник "Оренбурга" Малых: мы не смирились с вылетом
Капитан "Оренбурга" Андрей Малых рассказал, что команда не смирилась с вылетом из РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"