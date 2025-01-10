- Первое впечатление такое: очень хороший человек, просто нормальный мужик, с которым можно поговорить. Но он выиграл шесть чемпионств с "Зенитом", что делает его еще и очень хорошим тренером. У нас была только одна беседа, мы отлично поболтали.
Ваня Дркушич, играющий на позиции центрального защитника, перешел в "Зенит" из "Сочи" летом прошлого года. Стороны подписали контракт на 5 лет. В это же трансферное окно футболист сборной Словении был отдан в аренду до конца этого сезона "Црвене Звезде". Напомним, ранее сообщалось, что 25-летний игрок будет отозван из сербского клуба и вернется в Санкт-Петербург в январе.
Источник: "РБ Спорт"
Дркушич - о Семаке: нормальный мужик, с которым можно поговорить
Защитник "Зенита" Ваня Дркушич, арендованный "Црвеной Звездой, рассказал о впечатлениях от общения с главным тренером петербуржцев Сергеем Семаком.
Фото: ФК "Зенит"