Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
1 - 0 1 0
Сельта1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лацио
0 - 0 0 0
Комо1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
1 - 3 1 3
Байер1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нант
2 - 2 2 2
МонакоЗавершен
Осер
0 - 0 0 0
Лилль1 тайм

Дркушич - о Семаке: нормальный мужик, с которым можно поговорить

Защитник "Зенита" Ваня Дркушич, арендованный "Црвеной Звездой, рассказал о впечатлениях от общения с главным тренером петербуржцев Сергеем Семаком.
Фото: ФК "Зенит"
- Первое впечатление такое: очень хороший человек, просто нормальный мужик, с которым можно поговорить. Но он выиграл шесть чемпионств с "Зенитом", что делает его еще и очень хорошим тренером. У нас была только одна беседа, мы отлично поболтали.

Ваня Дркушич, играющий на позиции центрального защитника, перешел в "Зенит" из "Сочи" летом прошлого года. Стороны подписали контракт на 5 лет. В это же трансферное окно футболист сборной Словении был отдан в аренду до конца этого сезона "Црвене Звезде". Напомним, ранее сообщалось, что 25-летний игрок будет отозван из сербского клуба и вернется в Санкт-Петербург в январе.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится