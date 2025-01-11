"Мы бы хотели сыграть с Россией, но нам никто этого не предложил. На 2025 год у нас уже запланированы соперники, поэтому матч с Россией невозможен. Будем рассматривать предложения от российской стороны на следующий год", - цитирует Хесуруна Sport24.
В 2024 году национальная команда России провела пять товарищеских матчей и одержала пять сухих побед. В ноябре 2024 года сборная России в товарищеском матче, который проходил в Краснодаре, одержала победу над Брунеем со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории национальной команды России.
Ранее сообщалось, что в 2025 году сборная России может провести ответный матч с Белоруссией.
На данный момент национальная команда России располагается на 34-й строчке в рейтинге сборных ФИФА, Колумбия занимает 12-е место в этом рейтинге.
Президент Федерации футбола Колумбии: мы бы хотели сыграть с Россией, но нам никто этого не предложил
Президент Федерации футбола Колумбии Рамон Хесурун высказался о возможном проведении товарищеского матча с Россией.
Фото: РФС