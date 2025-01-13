– Есть ли сегодня у Дивеева задача уехать играть в Европу?
– Задачи уехать в Европу любой ценой нет. Всё будет зависеть от предложений.
– В ЦСКА готовы отпустить лидера, если он захочет уехать и будет предложение?
– Есть условия оговоренные, которые позволяют уехать.
– Сумма отступных за Дивеева не является препятствием для европейских команд?
– Я считаю, что нет.
Центральный защитник Игорь Дивеев выступает за московский ЦСКА с января 2019 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано на срок до конца сезона-2027/28. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 8 млн евро.
В текущем сезоне Дивеев принял участие в 24 официальных матчах, в которых сумел забить в ворота соперников 6 голов и отдать партнерам по команде 1 голевую передачу.
Источник: "Спорт День за Днем"
Агент Дивеева сообщил, готов ли ЦСКА отпустить защитника в Европу
Олег Еремин, агент защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о потенциальном переходе своего клиента в европейский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА