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Корнеев: Тикнизян хочет в "Севилью", но клуб не потянет запросы "Локомотива"

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев поделился своим мнением о потенциальном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Севилью».
Фото: ФК "Локомотив"
«Севилья» находится в столь плачевном финансовом положении, что вряд ли сможет удовлетворить ожидания «Локомотива». Насколько я понимаю, они хотят взять Тикнизяна в аренду с какими?то опциями… На это «Локомотив» не пойдет. Я думаю, сам Тикнизян перешел бы в «Севилью», но «Севилья» не тот клуб, что сможет удовлетворить «Локомотив», — заявил Корнеев «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что испанский клуб рассматривает возможность приобретения Тикнизяна этой зимой. Контракт футболиста с московским клубом действует до конца июня 2026 года.

В текущем сезоне 25-летний защитник провёл 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами. Согласно оценкам портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость армянского игрока составляет 6 миллионов евро.

Тикнизян выступает за «железнодорожников» с лета 2021 года. Тогда «Локомотив» приобрёл его у ЦСКА за 5,5 миллиона евро.

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