Указанный иск был направлен в московский городской Арбитражный суд. Отдельно отмечено, что самарцы с 2016 года не выполняют обязательства, которые ранее взяли на себя. Это стало основанием для обращения в суд.
При этом губернатор Самарской области ранее заявил, что бюджетное финансирование "Крыльев Советов" будет сокращено на 800 млн рублей.
В текущем сезоне волжане после 18-го тура Российской Премьер-Лиги с 18-ю набранными очками занимают десятое место в турнирной таблице. Кроме того, "Крылья Советов" на стадии группового этапа Пути регионов выбыли из Кубка России.
Источник: ТАСС
Против "Крыльев Советов" в суд подали иск с требованием вернуть долг в 897 млн рублей
Компания "РТ-капитал" направила в суд иск к самарским "Крыльям Советов" с требованием погасить задолженность, равную 897 млн рублей.
Фото: ФК "Крылья Советов"