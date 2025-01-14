"Я поехал на базу, чтобы попрощаться с командой. Кстати, писали, что я этого не сделал, но мы проговорили с игроками в офисе полчаса. Владимир [Слишкович] был единственным, кто не пришел. Важно зафиксировать: у меня нет к нему претензий. Каждый сам принимает решения. Но прежде чем стать тренером, нужно стать человеком. И уважать других", - цитирует Абаскаля "СЭ".
Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с лета 2022 по апрель 2024 года. После отставки испанского специалиста исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. По окончании сезона-2023/2024 боснийский специалист покинул клуб, а позже стал главным тренером "Оренбурга".
Под руководством Гильермо Абаскаля московский "Спартак" стал бронзовым призером чемпионата России по итогам сезона-2022/2023. После московского "Спартака" Абаскаль работал главным тренером в испанской "Гранаде".
На данный момент оренбуржцы, главным тренером которых является Владимир Слишкович, располагаются на последней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8-ю набранными очками.
Абаскаль: Слишкович был единственным, кто не пришел поговорить после моего увольнения
Бывший тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль рассказал о своем увольнении из московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"