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Полузащитник "Рубина" Вада: надеюсь, что мы продолжим переговоры в ближайшие месяцы

Полузащитник «Рубина» Валентин Вада рассказал о возможном продлении своего контракта с казанским клубом, срок действия которого истекает в конце текущего сезона.
Фото: ФК "Рубин"
«Разговоры о продлении контракта с «Рубином» были в начале сезона, в середине. Я хочу сказать, что мне очень нравится в «Рубине». Я очень счастлив!

В последнее время нам не удавалось поговорить о продлении, так как нужно было сконцентрироваться на концовке первой части сезона. Надеюсь, что мы продолжим переговоры в ближайшие месяцы», — цитирует Ваду «Чемпионат».

Валентин Вада стал игроком «Рубина» в сентябре 2023 года на правах свободного агента. Ранее аргентинский полузащитник выступал за испанский клуб «Сарагоса».

В текущем сезоне 28-летний футболист провел 18 матчей за «Рубин» во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 2 голевые передачи. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 1,8 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до конца текущего сезона.

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