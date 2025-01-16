«Не думаю, что он вернется в «Спартак». С ним красно-белых ничего не связывает, кроме имени и истории. Лучше, чтобы Промес остался в памяти хулиганом и бэд-боем, но нашим парнем, которого справедливо или несправедливо осудили. А если это возвращение случится, оно будет уже третьим. Мне кажется, это уже слишком. Надо идти дальше без него», — отметил Генич в разговоре с «СЭ».
Квинси Промес выступал за московский «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. В составе команды он стал чемпионом Российской Премьер-Лиги в 2017 году и обладателем Кубка России в 2022 году.
Однако в феврале 2024 года, во время сборов «Спартака» в ОАЭ, Квинси попал в ДТП и был задержан. В Нидерландах его приговорили к шести годам тюремного заключения по обвинению в контрабанде наркотиков, и Нидерланды потребовали экстрадиции футболиста из ОАЭ.
Несмотря на все эти события, в сентябре 2024 года Квинси всё же подписал контракт с «Дубай Юнайтед» — клубом из второго дивизиона ОАЭ. Его договор рассчитан до конца текущего сезона, и уже в первых пяти матчах в составе новой команды он забил пять голов.
Генич: мне кажется, третье возвращение Промеса в "Спартак" — это уже слишком. Надо идти дальше без него
Футбольный комментатор Константин Генич высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в московский «Спартак».
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