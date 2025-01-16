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Литвинов: если Промес сейчас вернется в "Спартак", он точно сможет что-то добавить, он всегда выделялся

Футболист "Спартака" Руслан Литвинов поделился мнением о возможном возвращении в команду форварда Квинси Промеса.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Сколько времени помню Квинси, он всегда выделялся - там сразу видно качество, видно футболиста, который поиграл в Европе, в больших командах. Думаю, даже если Промес сейчас приедет, он точно сможет что-то добавить", - поделился Литвинов.

Нидерландский нападающий Квинси Промес перешел в "Спартак" из "Твенте" летом 2014-го года за 11.5 миллиона евро и выступал за команду до августа 2018-го года. После нескольких сезонов в "Севилье" и "Аяксе" Промес вернулся в "Спартак" в феврале 2021-го года. Его контракт с красно-белыми истек летом прошлого года.

Напомним, Квинси Промес находится в ОАЭ под запретом на выезд из страны, а на родине его обвиняют в контрабанде наркотиков и ожидают экстрадиции. Ранее в СМИ появилась информация, что Промес может вернуться в "Спартак", если на ближайшем слушании по его делу в январе с футболиста будет снят запрет на выезд.

Источник: "РБ Спорт"

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