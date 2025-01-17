При этом сообщается, что ключевой в данном ситуации является позиция агента хавбека Майкела Партелы, который хочет получить крупные выплаты либо за подписание нового контракта с "Динамо", либо в результате трансфера Бителло в другой клуб.
Действующий контракт между Бителло и "Динамо" рассчитано на срок до конца сезона-2027/28. Зарплата бразильского футболиста на данный момент составляет 1,2-1,3 млн евро в год.
Ранее в СМИ появилась информация, что бразильский "Ботафого" направил московскому "Динамо" несколько предложений о покупке Бителло. По последним данным, стороны близки к заключению сделки о трансфере за 18 млн евро + бонусы.
Источник: Metaratings
Metaratings: Бителло хотел увеличения зарплаты в "Динамо" с 1,2 до 2 млн евро в год
По информации СМИ, бразильский полузащитник московского "Динамо" Бителло после переподписания контракта с бело-голубыми рассчитывал получать более 2 млн евро в год.
Фото: ФК "Динамо" Москва