Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
23:00
ВальядолидНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Рома
22:45
ДженоаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
22:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
21:00
МонакоНе начат
Лилль
23:00
НиццаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Факел
2 - 1 2 1
Спартак СуботицаЗавершен

Metaratings: Бителло хотел увеличения зарплаты в "Динамо" с 1,2 до 2 млн евро в год

По информации СМИ, бразильский полузащитник московского "Динамо" Бителло после переподписания контракта с бело-голубыми рассчитывал получать более 2 млн евро в год.
Фото: ФК "Динамо" Москва
При этом сообщается, что ключевой в данном ситуации является позиция агента хавбека Майкела Партелы, который хочет получить крупные выплаты либо за подписание нового контракта с "Динамо", либо в результате трансфера Бителло в другой клуб.

Действующий контракт между Бителло и "Динамо" рассчитано на срок до конца сезона-2027/28. Зарплата бразильского футболиста на данный момент составляет 1,2-1,3 млн евро в год.

Ранее в СМИ появилась информация, что бразильский "Ботафого" направил московскому "Динамо" несколько предложений о покупке Бителло. По последним данным, стороны близки к заключению сделки о трансфере за 18 млн евро + бонусы.

Источник: Metaratings

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится