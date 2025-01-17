"Никто и ни за что его в РПЛ больше не возьмёт. У нас он больше не появится, даю гарантию 100%. У нас дураков нет, чтобы его взять. Его место — вторая бразильская лига. Пускай там заканчивает свою карьеру. Чудо, что он в ЦСКА играл и заработал деньги с популярностью. За 10 лет русский язык не выучил. Он же безголовый. Обезьяна бы уже давно заговорила, а он нет", — приводит слова Пономарёва Legalbet.
Бразильский защитник Марио Фернандес прибыл в Россию летом 2012 года, когда заключил контракт с московским ЦСКА. В составе "армейского" клуба на протяжении последующих 10 лет он принял участие в 329 официальных матчах, в которых забил 11 голов, отдал 47 голевых передач, получил 35 жёлтых и 1 прямую красную карточки. А сезон-2023/24 Фернандес провёл в составе петербургского "Зенита" (18 матчей и 1 жёлтая карточка).
Кроме того, летом 2016 года бразилец получил российское гражданство, после чего принял участие в 33 матчах в составе сборной России.
Пономарёв: Марио Фернандес - безголовый, за 10 лет русский язык не выучил. Обезьяна бы уже давно заговорила
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о возможности продолжения защитником Марио Фернандесом своей карьеры в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"