- Радует, что игрок, начинавший путь в нашем чемпионате, так высоко пошел. По идее, конечно, Кварацхелия должен стать хорошим усилением для "ПСЖ". В Италии он играл довольно ярко, но бывает так, что клуб лучше не менять. Мы знаем примеры, что, когда футболисты меняли клубы, и у них потом не очень шли дела, - передает слова Прудникова "Матч ТВ".
Напомним, французский клуб сообщил о подписании контракта с 23-летним футболистом вчера, 17 января. Соглашение Хвича с "ПСЖ" рассчитано до 2029 года, а за переход игрока парижане заплатили порядка 70 млн евро.
В текущем сезоне итальянской Серии А Хвича провел 17 матчей, в которых записал на свой счет пять голов и три голевые передачи. За "Наполи" футболист выступал с 2022 года. В общей сложности он провел за неаполитанскую команду 107 матчей и забил 30 мячей.
В России футболист выступал за "Рубин" и "Локомотив".
Прудников - о Кварацхелии: радует, что игрок, начинавший путь в нашем чемпионате, так высоко пошел
Экс-футболист "Спартака" Александр Прудников высказался о переходе вингера Хвичи Кварацхелии в "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"