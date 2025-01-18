"Не думаю, что он старый. Считаю, что Миралем до сих пор может демонстрировать свои качества. Сейчас он пройдет предсезонку и будет готов на все 100 процентов. Если у него не возникнет проблем со здоровьем, он покажет класс", - цитирует Башича "РБ Спорт".
Миралем Пьянич перешел в московский ЦСКА в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до конца сезона с возможностью продления на один год. В этом сезоне полузащитник провел во всех турнирах 11 матчей и отметился 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в 2,5 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком.
Башич: не думаю, что Пьянич старый. Считаю, что Миралем до сих пор может демонстрировать свои качества
Полузащитник "Оренбурга" Иван Башич высказался об игре Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА