- Хочется ли что-то сказать болельщикам? Хочется поблагодарить их за поддержку. Понятно, что не хотели такого результата. Но я думаю, что все понимают, что на матч с ЦСКА будем выходить как на последнюю игру, умирать и биться, - сказал Глебов ТАСС.
Напомним, вчера, 13 августа московское "Динамо" на своем поле уступило "Краснодару" в матче второго тура группового этапа Кубка России со счетом 0:4. Команда Валерия Карпина идет на 3-м месте в группе В Кубка России и располагается на девятой строчке в РПЛ с пятью очками
Полузащитник "Динамо" обратился к болельщикам
Полузащитник московского "Динамо" Данил Глебов обратился к болельщикам бело-голубых после поражения от "Краснодара" в Кубке России (0:4).
Фото: "Чемпионат"