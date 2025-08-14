Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Нижний Новгород
19:30
РостовНе начат

Полузащитник "Динамо" обратился к болельщикам

Полузащитник московского "Динамо" Данил Глебов обратился к болельщикам бело-голубых после поражения от "Краснодара" в Кубке России (0:4).
Фото: "Чемпионат"
- Хочется ли что-то сказать болельщикам? Хочется поблагодарить их за поддержку. Понятно, что не хотели такого результата. Но я думаю, что все понимают, что на матч с ЦСКА будем выходить как на последнюю игру, умирать и биться, - сказал Глебов ТАСС.

Напомним, вчера, 13 августа московское "Динамо" на своем поле уступило "Краснодару" в матче второго тура группового этапа Кубка России со счетом 0:4. Команда Валерия Карпина идет на 3-м месте в группе В Кубка России и располагается на девятой строчке в РПЛ с пятью очками

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится