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Тарханов: ЦСКА будет сложно попасть в тройку

Российский тренер Александр Тарханов высказался об игре московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Пока ЦСКА отстает от группы лидеров. Все команды будут драться за призовые места. "Армейцам" не хватает стабильности. Пока сложно оценить работу Николича. "Армейцам" будет сложно, но, надеюсь, что будут в тройке. В верхней части таблицы сильные команды", - цитирует Тарханова "РБ Спорт".

После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 31-м набранным очком в своем активе. В 19-м туре чемпионата России команда Марко Николича сыграет на выезде с петербургским "Зенитом", который занимает второе место в турнирной таблице.

Напомним, что ЦСКА одержал победу над казанским "Рубином" в двухматчевом противостоянии в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. "Армейцы" сыграют с московским "Динамо" в полуфинале верхней сетки турнира.

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