"Пока ЦСКА отстает от группы лидеров. Все команды будут драться за призовые места. "Армейцам" не хватает стабильности. Пока сложно оценить работу Николича. "Армейцам" будет сложно, но, надеюсь, что будут в тройке. В верхней части таблицы сильные команды", - цитирует Тарханова "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 31-м набранным очком в своем активе. В 19-м туре чемпионата России команда Марко Николича сыграет на выезде с петербургским "Зенитом", который занимает второе место в турнирной таблице.
Напомним, что ЦСКА одержал победу над казанским "Рубином" в двухматчевом противостоянии в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. "Армейцы" сыграют с московским "Динамо" в полуфинале верхней сетки турнира.
Тарханов: ЦСКА будет сложно попасть в тройку
Российский тренер Александр Тарханов высказался об игре московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА