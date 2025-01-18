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Агент Тикнизяна высказался о возможном переезде игрока "Локомотива" в Европу

Агент защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна Александр Клюев дал свой комментарий по поводу возможного перехода футболиста в европейский клуб.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Не только у Наира такое желание. У большинства российских ребят есть мечта поиграть в Европе. Если все будет складываться этой зимой, футбольный клуб "Локомотив" известит вас об этом, - цитирует агента "РБ Спорт".

Тикнизян в этом сезоне выходил на поле в составе "железнодорожников" в 23 матчах, в которых ему удалось дважды поразить ворота соперников и сделать три голевые передачи. Трудовой договор защитника с "Локомотивом" рассчитан до лета следующего года, а трансферная стоимость игрока оценивается в шесть миллионов евро.

"Локомотив" в текущем сезоне РПЛ в 18 турах набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Лидером РПЛ является "Краснодар", у которого 39 очков.

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