— Если "Спартак" вас пригласит на пост главного тренера, пойдете?
— Это исключение из правил. Туда меня никто никогда не позовет и меня там не будет. С юных лет это принципиальный соперник, которого я всегда уважаю. Это та команда, с которой всегда принято соревноваться, но не работать там, - цитирует Новикова "РБ Спорт".
На данный момент Кирилл Новиков является главным тренером "Нефтехимика". После 21-го сыгранного тура команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 26-ю набранными очками. Ранее Кирилл Новиков был главным тренером московского "Динамо".
"Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками. Летом 2024 года главным тренером красно-белых стал Деян Станкович. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице с 8-ю набранными очками в своем активе.
Новиков: в "Спартак" меня никто никогда не позовет и меня там не будет
Экс-тренер "Динамо" Кирилл Новиков заявил, что никогда не будет работать в "Спартаке".
Фото: ФК "Динамо"