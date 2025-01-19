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Константин Лепехин: в тренерском штабе "Зенита" собраны настоящие профессионалы во главе с Семаком

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал слухи о возможном трансфере полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
«Если они хотят купить правого вингера, то это может означать, что в клубе хотят мотивировать Артура. Возможно, от него ожидали более качественной игры. Могут ли продать Артура после прихода Луиса Энрике? Вполне возможно, но на этот вопрос сложно ответить уверенно, ведь для этого нужно находиться в тренерском штабе «Зенита». Там собраны настоящие профессионалы во главе с Семаком и они точно знают, кого следует купить, а кого продать», — цитирует Лепехина «РБ Спорт».

Сергей Семак руководит «Зенитом» с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые шесть лет подряд становятся чемпионами России, дважды завоёвывали Кубок России и пять раз — Суперкубок.

Контракт Семака с «Зенитом» рассчитан до 2030 года.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место, набрав 39 очков. Лидирует «Краснодар», у которого столько же очков, но преимущество по дополнительным показателям.

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