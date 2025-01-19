По информации источника, сделка находится на финальной стадии. В воскресенье футболист прибудет в Доху, где команда проходит зимние сборы, для прохождения медосмотра и подписания контракта с петербургским клубом.
Контракт с Энрике будет подписан на пять лет. Сумма трансфера составит 35 миллионов евро, при этом 30% прав на игрока останется у «Ботафого». Этот трансфер станет рекордным для клуба по продажам.
Текущая рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 22 миллиона евро. Зимой 2024 года он перешёл в «Ботафого» за 16 миллионов.
За год в «Ботафого» Энрике провёл 55 матчей, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Он также стал победителем чемпионата Бразилии и Кубка Либертадорес.
Свой первый товарищеский матч «Зенит» проведёт на сборах против ЦСКА 4 февраля в рамках Зимнего Кубка РПЛ в Абу-Даби.
Ранее ходили слухи, что «Зенит» может рассмотреть возможность продажи полузащитника Вендела и вингера Артура в «Ботафого».
Источник: UOL
Источник: "Зенит" завершает сделку по трансферу полузащитника Луиса Энрике из "Ботафого"
Петербургский «Зенит» близок к завершению трансфера полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике.
Фото: IMAGO