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Источник: "Зенит" завершает сделку по трансферу полузащитника Луиса Энрике из "Ботафого"

Петербургский «Зенит» близок к завершению трансфера полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике.
Фото: IMAGO
По информации источника, сделка находится на финальной стадии. В воскресенье футболист прибудет в Доху, где команда проходит зимние сборы, для прохождения медосмотра и подписания контракта с петербургским клубом.

Контракт с Энрике будет подписан на пять лет. Сумма трансфера составит 35 миллионов евро, при этом 30% прав на игрока останется у «Ботафого». Этот трансфер станет рекордным для клуба по продажам.

Текущая рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 22 миллиона евро. Зимой 2024 года он перешёл в «Ботафого» за 16 миллионов.

За год в «Ботафого» Энрике провёл 55 матчей, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Он также стал победителем чемпионата Бразилии и Кубка Либертадорес.

Свой первый товарищеский матч «Зенит» проведёт на сборах против ЦСКА 4 февраля в рамках Зимнего Кубка РПЛ в Абу-Даби.

Ранее ходили слухи, что «Зенит» может рассмотреть возможность продажи полузащитника Вендела и вингера Артура в «Ботафого».

Источник: UOL

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