«Голенков и Сергеев могут усилить «Локомотив». Но Голенков, по-моему, погабаритнее, чем Сергеев. Финиш осеннего этапа показал, что «Локомотиву» не хватило ресурсов в нападении. Кого бы выбрал я? Сергеева. Он более опытный. Хотя и Голенков тоже свои плюсы имеет», — цитирует Билялетдинова Vprognoze.ru.
В настоящее время в составе «Локомотива» выступают три центральных нападающих: Дмитрий Воробьев, Тимур Сулейманов и Владислав Сарвели.
Наибольшее количество времени на поле провел Дмитрий Воробьев, сыграв в 24 матчах и забив 5 голов, а также сделав 4 результативные передачи. Тимур Сулейманов и Владислав Сарвели почти с одинаковым результатом занимают второе и третье места.
Статистика Тимура Сулейманова: 25 матчей, 7 голов, 1 результативная передача.
У Владислава Сарвели показатели следующие: 23 матча, 3 гола, 5 результативных передач.
Ринат Билялетдинов — о возможных трансферах "Локомотива": Голенков и Сергеев могут усилить клуб
Экс-наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказал своё мнение о потенциальном переходе в команду нападающих Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» и Егора Голенкова из «Ростова».
Фото: ФК "Локомотив"