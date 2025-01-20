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Стало известно, когда Станкович вернётся в расположение "Спартака"

Руководитель пресс?службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, когда главный тренер красно-белых Деян Станкович присоединится к команде.
Фото: ФК "Спартак"
"Станкович присоединится к команде на ближайшем сборе", - приводит слова Зеленова "Матч ТВ".

Напомним, ранее сообщалось о том, что главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович по семейным обстоятельствам 18 января покинул учебно-тренировочный сбор красно-белых в Турции. Позднее выяснилось, что в семье 46-летнего сербского специалиста родилась дочь.

Первый зимний сбор завершился сегодня, и команда вернулась в Москву. Начало второго зимнего сбора запланировано на 25 января в ОАЭ.

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