- Думаю, уже можно сказать: "Поздравляем "Зенит" с 7-м чемпионством подряд". Не верю, что они не станут чемпионами в нынешнем сезоне – можно уже везти золотые медали в Санкт-Петербург. У нас в чемпионате борьба идет за второе место, а за первое борется лишь одна команда.
"Зенит" завершил первую часть текущего розыгрыша российской Премьер-лиги на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков, но уступает лидирующему "Краснодару" по дополнительным показателям. От московского "Спартака", занимающего третью позицию, петербуржцев отделяет два балла.
Весеннюю часть сезона сине-бело-голубые начнут домашним поединком против столичного ЦСКА в рамках 19-го тура чемпионата России, который состоится 1 марта на "Газпром Арене".
Источник: "РБ Спорт"
Канчельскис: уже можно поздравить "Зенит" с 7-м чемпионством подряд и везти золотые медали в Санкт-Петербург
Бывший футболист "МЮ" и сборной России Андрей Канчельскис не сомневается в чемпионе по итогам этого сезона.
Фото: ФК "Зенит"