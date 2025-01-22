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Семин: если Бителло не хочет возвращаться в "Динамо", то нет смысла его держать

Российский тренер Юрий Семин высказался о возможном уходе Бителло из "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Динамо" разберется в этой ситуации. У них хорошие контакты с латиноамериканским рынком. Если Бителло не хочет возвращаться в команду, то нет смысла его держать. Не думаю, что бразилец — это чересчур большая фигура. Он хороший, перспективный игрок, но не более того", - цитирует Семина "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник московского "Динамо" Бителло не хочет возвращаться в расположение клуба и просит продать его в бразильский клуб. Сообщалось, что бразилец может перейти в "Ботафого" уже этой зимой.

В текущем сезоне полузащитник провел за бело-голубых во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 1 забитый мяч и 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 12 миллионов евро, контракт бразильца с клубом рассчитан до конца сезона-2027/2028.

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