"Клаудиньо был определяющим футболистом "Зенита". В последних матчах он не очень удачно выглядел, но все ждали от него хорошей игры. Теперь нужно искать ему замену. За весь период в "Зените" бразилец показал свой класс. Клаудиньо – незаменимый игрок, он помог петербуржцам во многом", - цитирует Лепехина "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник петербургского "Зенита" Клаудиньо этой зимой перейдет в катарский "Аль-Садд" за 20 миллионов евро. Бразилец провел в составе сине-бело-голубых во всех турнирах 124 матча и записал на свой счет 21 забитый мяч и 31 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 17 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. Команда Сергея Семака сыграет с "Ростовом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Лепехин: Клаудиньо был определяющим футболистом "Зенита", теперь нужно искать ему замену
Экс-игрок "Зенита" Константин Лепехин высказался о возможном уходе Клаудиньо из петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"