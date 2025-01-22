Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
РБ Лейпциг
20:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
Шахтер
20:45
БрестНе начат
Фейеноорд
23:00
БаварияНе начат
Реал Мадрид
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Милан
23:00
ЖиронаНе начат
Селтик
23:00
Янг БойзНе начат
ПСЖ
23:00
Манчестер СитиНе начат
Спарта
23:00
ИнтерНе начат
Арсенал
23:00
Динамо ЗагребНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Бешикташ
18:30
АтлетикНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Факел
Отменён
ЖелезничарОтменён
Ахмат
Отменён
Славия СофияОтменён
Крылья Советов
Отменён
БотевОтменён
Рубин
17:00
ВойводинаНе начат

В "Зените" высказались о возможном уходе Клаудиньо

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о возможном переходе Клаудиньо в "Аль-Садд".
Фото: ФК "Зенит"
"Идут переговоры. Не бегите вперед паровоза", - цитирует Медведева "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник петербургского "Зенита" Клаудиньо этой зимой перейдет в катарский "Аль-Садд" за 20 миллионов евро. Бразилец провел в составе сине-бело-голубых во всех турнирах 124 матча и записал на свой счет 21 забитый мяч и 31 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 17 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится