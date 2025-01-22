"Идут переговоры. Не бегите вперед паровоза", - цитирует Медведева "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник петербургского "Зенита" Клаудиньо этой зимой перейдет в катарский "Аль-Садд" за 20 миллионов евро. Бразилец провел в составе сине-бело-голубых во всех турнирах 124 матча и записал на свой счет 21 забитый мяч и 31 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 17 миллионов евро.
В "Зените" высказались о возможном уходе Клаудиньо
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о возможном переходе Клаудиньо в "Аль-Садд".
Фото: ФК "Зенит"