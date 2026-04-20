Дьяков назвал европейский клуб, который по стилю игры подходит Батракову

- По стилю игры, думаю, тот же "ПСЖ" Батракову подходит.
Но пока, думаю, маловероятно, что Батраков сразу уйдет в мировой топ-клуб из топ-5 лиг. Скорее всего, в среднюю команду. Можно, конечно, уйти в топ-клуб, но потом оттуда в аренду, год-два где-то поиграть, - приводит слова Дьякова "Матч ТВ".
В сезоне-2025/26 Алексей Батраков вышел на поле в составе московского "Локомотива" в 32 встречах во всех турнирах и записал на свой счет 17 забитых мячей и 11 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. На счету полузащитника десять матчей в составе сборной России и три забитых гола.
Ранее сообщалось, что французский "ПСЖ" наблюдает за игрой россиянина и может сделать предложение по его переходу в летнее трансферное окно.