Как сообщается в телеграм-канале "Комментач", руководство недовольно работой специалиста и не рассматривает продолжение сотрудничества. Не исключено, что решение будет принято в ближайшее время. Есть вероятность, что тренер покинет команду сразу после следующего матча.
Ближайшую встречу в РПЛ армейцы проведут 21 апреля - дома против "Ростова".
После 25 туров ЦСКА набрал 43 очка и занимает шестое место в таблице.
В ЦСКА приняли решение по Челестини - источник
ЦСКА может в ближайшее время принять решение о смене главного тренера - под угрозой находится будущее Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА