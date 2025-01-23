"В свое время Селихов сумел выиграть конкуренцию и очень хорошо показал себя в "Спартаке". Мне кажется, он достиг максимума в клубе", - цитирует Карреру "Матч ТВ".
Вчера, 22-го января, московский "Спартак" объявил о расторжении контракта с Александром Селиховым по обоюдному согласию сторон. Всего голкипер провел в составе красно-белых 102 матча, пропустил 117 мячей и сохранил ворота "сухими" в 30-ти встречах. Ранее голкипер выступал за "Орел" и пермский "Амкар". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего вратаря в 1,5 миллионов евро.
Сообщалось, что Селихов может перейти в "Ростов" на правах свободного агента. Также Шикунов заявлял, что к голкиперу есть интерес из ОАЭ и Саудовской Аравии.
Каррера: Селихов достиг максимума в "Спартаке"
Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о голкипере Александре Селихове.
Фото: ФК "Спартак"