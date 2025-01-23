"Все хорошо. Просто ушиб", - цитирует Брейдо "СЭ".
Сегодня, 23-го января, московский ЦСКА одержал разгромную победу со счетом 3:0 над казахстанским "Ордбасы" в товарищеском матче. Полузащитник "армейцев" Рифат Жемалетдинов был заменен в первом тайме из-за полученного повреждения. Напомним, что полузащитник присоединился к клубу летом 2024 года.
В ЦСКА сообщили, что Жемалетдинов избежал серьезной травмы
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о состоянии здоровья полузащитника Рифата Жемалетдинова.