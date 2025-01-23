«У меня не было ни одного шанса вернуться в ЦСКА. Армейский клуб ни разу меня не приглашал в свои ряды, но вот «Спартак», как ни странно, звал меня в команду при каждом тренере, каждый год. По окончании карьеры даже как-то грустно, что я за спартаковцев так и не поиграл. Хотя вариантов перейти в стан красно-белых было очень много», — цитирует Семшова «РБ Спорт».
Игорь Семшов – воспитанник ЦСКА, но за основной состав команды он провёл всего 11 матчей. В 1998 году он перешёл в «Торпедо» на правах свободного агента. Также он играл за «Динамо» и петербургский «Зенит». Больше всего матчей Семшов провёл за московское «Торпедо».
В 2010 году он завоевал свой единственный трофей в карьере, став обладателем Кубка России в составе «Зенита».
Воспитанник ЦСКА Семшов: грустно, что не сыграл за "Спартак"
Экс-игрок сборной России Игорь Семшов рассказал, что у него никогда не было возможности вернуться в ЦСКА, но «Спартак» неоднократно предлагал ему перейти в команду.
Фото: ФК "Зенит"