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Источник: в "Ростове" определились с кандидатами на возможную замену Осипенко или Сако

"Ростов" нашел потенциальные замены защитникам Максиму Осипенко и Умару Сако.
Фото: ФК "Ростов"
В случае ухода в это зимнее трансферное окно одного из центральных защитников Максима Осипенко или Умара Сако, "Ростов" может приобрести у московского "Локомотива" Егора Погостнова или Евгения Морозова. Также в шорт-лист ростовчан входит Дмитрий Чистяков из петербургского "Зенита".

"К обоим защитникам "Ростова" есть интерес на рынке. Если кто-то из них уйдет, клуб обратится к этим трем кандидатурам. При этом, в случае игроков "Локомотива", это может привести к обмену кого-то из защитников на Голенкова", - цитирует источника "Чемпионат".

30-летний Осипенко принял участие в 23 матчах за ростовчан в этом сезоне, в которых записал на свой счет 6+4 по системе гол плюс пас.

28-летний Сако провел 28 игр в чемпионате и Кубке России, и не отличился результативными действиями.

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